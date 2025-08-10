Kontuzja gwiazdy reprezentacji Polski. Selekcjoner zabrał głos

W niedzielę Polacy w katowickim Spodku pokonali w sparingu Szwedów 74:72. Po raz pierwszy przed kibicami mógł się zaprezentować naturalizowany niedawno Amerykanin Jordan Loyd. Był najskuteczniejszy z dorobkiem 20 punktów.

- Wiemy, że to nie jest typowa „jedynka”, jak wszyscy mówią. Może pomóc, ale to jest łowca punktów, który może podać piłkę. Na pewno to zawodnik, jakiego potrzebowaliśmy, który ma nam dać tę dodatkową jakość na obwodzie – skomentował selekcjoner.

ZOBACZ TAKŻE: Fatalne wieści. Jeremy Sochan nie zagra w EuroBaskecie

Nie ukrywał, że kontuzja Sochana stanowi duży problem.

- To bardzo komplikuje sytuację. Wszystkie nasze przemyślenia z zeszłego roku zmodyfikowaliśmy tak, żeby zespół grał z nim na boisku najbardziej płynnie i efektownie. Musimy teraz to zmienić. Taka jest koszykówka. Trzeba się dostosować do nowej rzeczywistości. Nie mamy wyjścia – ocenił.

W czerwcu umowę z amerykańskim klubem ligi NBA Philadelphia 76ers podpisał syn trenera - Igor jr. W poniedziałek ma się zameldować na zgrupowaniu w Katowicach.

- Nie ściągam go ja, tylko federacja. Zobaczymy, jak wygląda jego sytuacja zdrowotna, czy jest lepiej niż to przekazuje klub. Będziemy to wkrótce wiedzieć – dodał.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Dyrektor sportowy kadry Łukasz Koszarek tłumaczył, że Milicic jr może zostać zgłoszony do mistrzostw.

- Będziemy z trenerem analizować sytuację. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Szkoda, że straciliśmy Jeremy’ego Sochana, ale mamy trzy tygodnie, że by się przeorganizować i jedziemy dalej. Mam nadzieję, że zbudujemy na tyle dobry zespół, by wygrywać. Loyd był dziś zmęczony, bo wiele się ostatnio działo, ale zagrał bardzo dobrze – powiedział.

Polacy rozegrają jeszcze dwa sparingi w Sosnowcu - z Gruzją (14 sierpnia) i Finlandią (17 sierpnia). Na zakończenie przygotowań do Eurobasketu zmierzą się ponownie z drużyną "Suomi" w Helsinkach (21 sierpnia).

42. edycja mistrzostw Europy rozegrana zostanie w dniach 27 sierpnia - 14 września w czterech grupach (po sześć drużyn) w czterech krajach: na Cyprze - Limassol, w Finlandii - Tampere, w Polsce – Katowicach oraz w Rydze. W stolicy Łotwy odbędzie się także decydująca o medalach faza pucharowa - od 1/8 finału.

Biało-czerwoni w grupie D w katowickim Spodku spotkają się kolejno ze Słowenią (28 sierpnia), Izraelem (30 sierpnia), Islandią (31 sierpnia), Francją (2 września) i Belgią (4 września). Wszystkie będą się rozpoczynać o 20.30. Do fazy pucharowej awansują cztery najlepsze zespoły.

Tytułu wywalczonego w Berlinie bronić będzie Hiszpania. Biało-czerwoni w Eurobaskecie 2022 zajęli czwarte miejsce, pierwszy raz od 1971 r. awansując do półfinału.

BS, PAP