Linette - Sramkova. Wynik meczu Linette. Kto wygrał?

Tenis

Magda Linette - Rebecca Sramkova to spotkanie w ramach turnieju WTA w Cincinnati. Kto wygrał mecz Linette - Sramkova? Jaki był wynik meczu Linette w Cincinnati?

fot. AFP
Czas na pierwszy mecz Linette podczas tegorocznej edycji turnieju w Cincinnati. Polka zmierzy się z reprezentantką Słowacji Sramkovą.

 

Linette - Sramkova na żywo

 

Do tej pory Polka i Słowaczka zmierzyły się ze sobą dwukrotnie. Za pierwszym razem Sramkova wygrała w dwóch setach, natomiast w maju tego roku w Strasburgu - również bez straty seta - triumfowała Linette.

 

Jak będzie tym razem?

Linette - Sramkova. Wynik meczu. Kto wygrał?

O tym, kto wygrał mecz Linette - Sramkova, przekonamy się w niedzielę 10 sierpnia. Wynik meczu Linette poznamy w godzinach popołudniowych - start około godziny 18.30.

