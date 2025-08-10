Linette - Sramkova. Wynik meczu Linette. Kto wygrał?
Magda Linette - Rebecca Sramkova to spotkanie w ramach turnieju WTA w Cincinnati. Kto wygrał mecz Linette - Sramkova? Jaki był wynik meczu Linette w Cincinnati?
Czas na pierwszy mecz Linette podczas tegorocznej edycji turnieju w Cincinnati. Polka zmierzy się z reprezentantką Słowacji Sramkovą.
Do tej pory Polka i Słowaczka zmierzyły się ze sobą dwukrotnie. Za pierwszym razem Sramkova wygrała w dwóch setach, natomiast w maju tego roku w Strasburgu - również bez straty seta - triumfowała Linette.
Jak będzie tym razem?
O tym, kto wygrał mecz Linette - Sramkova, przekonamy się w niedzielę 10 sierpnia. Wynik meczu Linette poznamy w godzinach popołudniowych - start około godziny 18.30.
