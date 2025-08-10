Linette - Sramkova. Wynik meczu Linette. Kto wygrał?

Czas na pierwszy mecz Linette podczas tegorocznej edycji turnieju w Cincinnati. Polka zmierzy się z reprezentantką Słowacji Sramkovą.

Linette - Sramkova na żywo

Do tej pory Polka i Słowaczka zmierzyły się ze sobą dwukrotnie. Za pierwszym razem Sramkova wygrała w dwóch setach, natomiast w maju tego roku w Strasburgu - również bez straty seta - triumfowała Linette.

Jak będzie tym razem?

Linette - Sramkova. Wynik meczu. Kto wygrał?

O tym, kto wygrał mecz Linette - Sramkova, przekonamy się w niedzielę 10 sierpnia. Wynik meczu Linette poznamy w godzinach popołudniowych - start około godziny 18.30.

