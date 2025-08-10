Marian Kmita wspomniał o początkach Polsatu Sport. "Gdyby nie on..."

Minęło już ćwierć wieku! Polsat Sport od 25 lat pokazuje widzom wielkie zwycięstwa polskich drużyn, eksplozje radości, mistrzów świata i Europy, legendy, najlepsze drużyny wielu dyscyplin i coś, czego kupić się nie da - prawdziwe emocje, czyli radość i łzy.

Podczas prezentacji jesiennej ramówki Polsatu jubileuszowy puchar z rąk Macieja Kurzajewskiego przyjął Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu w Telewizji Polsat, który w przemówieniu podziękował założycielom stacji i całemu zespołowi za wspólną pracę.

- Jestem wzruszony. Ta nagroda musi być zespołowa, bo zawsze tak było. Są z nami moje dzieci, te trochę młodsze i trochę starsze. To ledwie ułamek naszej 150-osobowej załogi. Tu w pierwszym rzędzie siedzą moje filary: Piotr Pykel, Paweł Wójcik, Jakub Radecki. Oni są z nami 25 lat. To jest nagroda dla nich, nie dla trenera - powiedział Kmita.

Podczas świętowania nie zabrakło również wspomnień z początków stacji. Dyrektor Kmita przywołał dwóch ojców założycieli Polsatu Sport: Zygmunta Solorza oraz Piotra Nurowskiego.

- W umysłach dwóch ludzi z Polsatu urodził się pomysł powołania Polsatu Sport. Piotr Nurowski i Zygmunt Solorz od 1998 roku myśleli i około rok później byli przekonani, że trzeba to powołać. Zygmunt Solorz wyciągnął odpowiednią ilość mieszków pieniędzy, Piotr Nurowski zaczął rekrutować zespół i tak to ruszyło. Piotr Nurowski, któremu składam hołd, gdziekolwiek jest w przestworzach. Dziękujemy za to, bo gdyby nie on, nie mielibyśmy okazji świętować tego jubileuszu - dodał Dyrektor ds. Sportu w Telewizji Polsat.

Świętująca jubileusz stacja dalej będzie robić to, w czym od lat się specjalizuje: pokazywać emocje na najwyższym poziomie i relacjonować Widzom sukcesy polskich sportowców.

Polsat Sport