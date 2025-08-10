Gdzie obejrzeć mecz Polska - Algieria?

Rywalizacja o mistrzostwo świata siatkarek w kategorii wiekowej U-21 toczy się w dniach 7–17 sierpnia. Gospodarzem turnieju jest Indonezja, a mecze są rozgrywane w mieście Surabaja na Jawie.

W MŚ występują 24 reprezentacje, które podzielono na cztery grupy po sześć drużyn w każdej. Po cztery najlepsze ekipy wywalczą przepustki do fazy pucharowej.

Biało-Czerwone mają na koncie dwa zwycięstwa w fazie grupowej. Bez straty seta wygrały z Egipcjankami oraz Turczynkami. Słabsze okazały się jedynie od Włoszek, którym uległy po tie-breaku.

Transmisja meczu Polska - Algieria w Polsacie Sport 1 i na Polsat BoxGo. Początek w poniedziałek 11 sierpnia o godzinie 10:50.