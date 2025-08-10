Gdzie obejrzeć mecz Polska - Algieria?

MŚ siatkarek: Polska - Algieria. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Czas na kolejny mecz polskich siatkarek na mistrzostwach świata U-21. W czwartym spotkaniu grupowym Biało-Czerwone zmierzą się z Algierią. Kto wygra to starcie? Transmisja meczu Polska - Algieria w poniedziałek w Polsacie Sport 1 i na Polsat BoxGo.
Rywalizacja o mistrzostwo świata siatkarek w kategorii wiekowej U-21 toczy się w dniach 7–17 sierpnia. Gospodarzem turnieju jest Indonezja, a mecze są rozgrywane w mieście Surabaja na Jawie.
W MŚ występują 24 reprezentacje, które podzielono na cztery grupy po sześć drużyn w każdej. Po cztery najlepsze ekipy wywalczą przepustki do fazy pucharowej.
Biało-Czerwone mają na koncie dwa zwycięstwa w fazie grupowej. Bez straty seta wygrały z Egipcjankami oraz Turczynkami. Słabsze okazały się jedynie od Włoszek, którym uległy po tie-breaku.
Transmisja meczu Polska - Algieria w Polsacie Sport 1 i na Polsat BoxGo. Początek w poniedziałek 11 sierpnia o godzinie 10:50.