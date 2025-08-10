Nie żyje najlepszy strzelec w historii piłkarskiej reprezentacji. Strzelił 75 goli

W wieku 81 lat zmarł najlepszy w historii strzelec piłkarskiej reprezentacji Japonii Kunishige Kamamoto - poinformowała federacja (JFA). Przyczyną zgonu było zapalenie płuc.

Kunishige Kamamoto nie żyje.

Urodzony w Kioto Kamamoto zdobył 75 bramek w 76 występach w drużynie narodowej. Był także rekordzistą rozgrywek ligowych - grając w Yanmar Diesel (później Cerezo Osaka) strzelił 202 gole w 251 meczach J-League. To według federacji piłkarskiej Japonii krajowy rekord.

 

W 1968 roku zdobył brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Meksyku.

 

Kamamoto miał również plany związane z grą w Europie. Według agencji prasowej Kyodo, istniała szansa na jego transfer do klubu niemieckiej Bundesligi, ale ostatecznie nigdy nie doszło to do skutku.

 

Od 1978 roku Kamamoto pracował w trzecim co do wielkości mieście Japonii - Osace. Początkowo jako trener w Cerezo, a później w lokalnym rywalu - Gambie. W 1998 roku został wybrany na wiceprezesa japońskiej federacji.

