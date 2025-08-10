Nowe tatuaże Tomasza Fornala! Siatkarz zaskoczył
Tomasz Fornal postanowił uczcić zwycięstwo w Lidze Narodów w wyjątkowy sposób. Polski siatkarz wybrał się do studia tatuażu, a na jego ciele pojawiło się kilka nowych malunków!
Reprezentacja Polski siatkarzy triumfowała w tegorocznej edycji Ligi Narodów, której finał odbył się w Ningbo. "Złoci" kadrowicze wrócili do Polski w poniedziałek, po czym otrzymali od selekcjonera kilka dni wolnego. W wyjątkowy sposób urlop postanowił wykorzystać jeden z liderów Biało-Czerwonych, Tomasz Fornal.
Przyjmujący wybrał się do studia tatuażu. Na jego ramieniu pojawiło się kilka ciekawych symboli, m.in.: kozioł (tzw. GOAT, czyli mistrz w swojej dziedzinie), wilk, miecz oraz palma i wysoka fala.
Siatkarz pochwalił się nowymi tatuażami w swoim najnowszym poście. Podsumował w nim minione kilka dni. Prócz wizyty w studiu, 27-latek wybrał się na krótki wypoczynek ze znajomymi oraz na koncert.
Docelową imprezą polskich siatkarzy w tym sezonie są mistrzostwa świata. W dniach 12-28 września odbędą się one na Filipinach.