Nowe tatuaże Tomasza Fornala! Siatkarz zaskoczył

Reprezentacja Polski siatkarzy triumfowała w tegorocznej edycji Ligi Narodów, której finał odbył się w Ningbo. "Złoci" kadrowicze wrócili do Polski w poniedziałek, po czym otrzymali od selekcjonera kilka dni wolnego. W wyjątkowy sposób urlop postanowił wykorzystać jeden z liderów Biało-Czerwonych, Tomasz Fornal.

Przyjmujący wybrał się do studia tatuażu. Na jego ramieniu pojawiło się kilka ciekawych symboli, m.in.: kozioł (tzw. GOAT, czyli mistrz w swojej dziedzinie), wilk, miecz oraz palma i wysoka fala.

Siatkarz pochwalił się nowymi tatuażami w swoim najnowszym poście. Podsumował w nim minione kilka dni. Prócz wizyty w studiu, 27-latek wybrał się na krótki wypoczynek ze znajomymi oraz na koncert.

Docelową imprezą polskich siatkarzy w tym sezonie są mistrzostwa świata. W dniach 12-28 września odbędą się one na Filipinach.

KP, Polsat Sport