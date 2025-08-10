Ogromna tragedia. Nie żyje była gwiazda koszykówki

Mauriello swoją przygodę z profesjonalną koszykówką zakończyła już jakiś czas temu. Całkowicie ze sportu jednak nie odeszła - została członkinią Włoskiej Federacji Koszykówki.

O śmierci 44-letniej Włoszki poinformował prezydent FIP Abruzzo, Francesco Di Girolamo.

"Jestem załamany. Paola była mistrzynią, która po zakończeniu kariery poświęciła się młodszym pokoleniom i pracowała z nami od 2020 roku, swojej drugiej kadencji. Miała ogromną zasługę bycia dla nas wszystkich podwójnym punktem odniesienia, ponieważ udało jej się zaszczepić wspaniałe wartości najmłodszym, budując na swojej znakomitej karierze zawodniczej, a jednocześnie będąc niewyczerpanym źródłem pomysłów i zaangażowania w naszą Radę Regionalną" - przekazał.

Mauriello wygrała Igrzyska Śródziemnomorskie w 2009 roku, a także mistrzostwo ligi i Superpuchar z Napoli Vomero.