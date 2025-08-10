Polak pobił rekord świata! Jest złoto

Szymon Antoni Kropidłowski wygrał rywalizację w pływaniu w płetwach na 100 metrów podczas tegorocznej edycji The World Games. Polak pobił rekord świata, osiągając czas 40.45.

fot. Polsat Sport
Szymon Antoni Kropidłowski zdobył złoty medal i pobił rekord świata

Mamy kolejny medal podczas tegorocznej edycji The World Games w Chengdu. Tym razem polskich kibiców swoim występem na imprezie w Chinach zachwycił Szymon Antoni Kropidłowski.

 

Reprezentant Polski w niedzielę 10 sierpnia brał udział w finałowym wyścigu w pływaniu płetwach na 100 metrów. Kropidłowski zaprezentował się najlepiej, jak tylko mógł. Nie tylko sięgnął po złoty medal, ale pobił również rekord świata, kończąc rywalizację z czasem 40.45. Drugi był Węgier Szebasztian Szabo Gyoergyei (40.57), natomiast trzeci był Rosjanin występujący pod neutralną flagą Aleksei Fedkin (41.24).

 

Dla Biało-Czerwonych to już ósmy krążek na imprezie w Chinach, a czwarty złoty. Pełną klasyfikację medalową tegorocznej edycji The World Games można zobaczyć TUTAJ.

 

W ostatniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.

 

Ostatni dzień 12. The World Games zaplanowano na 17 sierpnia.

AA, Polsat Sport
