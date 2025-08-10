Poznaliśmy triumfatora Tour de Pologne

Amerykański kolarz Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG) wygrał ostatni etap - jazdę indywidualną na czas w Wieliczce - i zapewnił sobie zwycięstwo w 82. edycji Tour de Pologne. Jego starszy kolega z drużyny, kończący karierę Rafał Majka, zajął w wyścigu ósme miejsce.

Poznaliśmy triumfatora Tour de Pologne
fot. PAP
Amerykański kolarz Brandon McNulty

W jeździe na czas McNulty wyprzedził Włochów – o 12 sekund Lorenzo Milesiego (Movistar) oraz o 15 Matteo Sobrero (Red Bull-Bora-hansgrohe).

 

W całym wyścigu Amerykanin uzyskał przewagę 29 sekund nad kolejnym Włochem - Antonio Tiberim (Bahrain-Victorious) oraz 37 nad Sobrero.

 

Majka był w niedzielę 19., a w klasyfikacji generalnej ósmy, ze stratą 59 sekund do młodszego kolegi z zespołu.

BS, PAP
