Reprezentant Polski potwierdził klasę! Jarosław Skrzyczyński triumfatorem Grand Prix

Skrzyczyński, startujący na koniu Balou H, okazał się bezkonkurencyjny w sobotnich zmaganiach CSI2* Big Tour (LR, 145 cm) o nagrodę Kuhn Maszyny Rolnicze pod patronatem Polskiego Związku Jeździeckiego. Polak zaliczył dwa czyste przejazdy, kończąc zawody z najlepszym czasem 64,45 s i wyprzedzając Irlandczyka Diarmuida Howleya na Fina Va i bohatera piątkowych zawodów, Greka Angelosa Touloupisa, finalistę Pucharu Świata, który wygrał najwyższej rangi konkurs CSI2* Big Tour pod patronatem Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego i z nagrodą Grupy DUON. Co ciekawe, niewiele brakowało, a reprezentant Polski zająłby... dwa miejsca na podium, gdyż startując na koniu Baloukato uplasował się tuż za "pudłem", na 4. miejscu. Nasz zawodnik mógł jednak cieszyć się z kolejnego podium w drugim z najbardziej prestiżowych, "dwugwiazdkowych" sobotnich konkursów - CSI2* Medium Tour (135 cm) o nagrodę Agrochest. Jarosław Skrzyczyński na Casscadorze uplasował się w nim na 2. miejscu, przegrywając jedynie o 0,3 s z Krzysztofem Ludwiczakiem, startującym na Crosslove. Trzecie miejsce zajął Marek Lewicki na Quadis II, a reprezentanci Polski całkowicie zdominowali tę konkurencję, gdyż najlepszy z ich zagranicznych rywali był dopiero jedenasty (Łotyszka Odrija Roberta Bralena na Melolilly DD).

Polak potwierdził wysoką dyspozycję również ostatniego dnia Baborówko Jumping Show, wygrywając w wielkim stylu CSI2* Grand Prix Baborówka (LR, 145 cm). Skrzyczyński, startujący na Balou H, kolejny raz zaliczył dwa czyste przejazdy, pokonując o niespełna 0,3 s Greka Angelosa Toupoulisa na koniu Lord Mexx i niespełna 0,5 s Niemca Feliksa Hassmanna na C'est la Vie 214. Za zwycięstwo w tym konkursie nasz reprezentant otrzymał nagrodę w wysokości 7050 euro, zaś nagrodę specjalną dla najlepszej amazonki, ufundowaną przez Albert Riele (Apart) we współpracy z Polskim Związkiem Jeździeckim, otrzymała Daria Kobiernik, która ukończyła konkurs na wysokiej, 7. pozycji.

W drugim z najbardziej prestiżowych "dwugwiazdkowych" konkursów (CSI2* Medium Tour Final 140 cm o nagrodę Samorządu Województwa Wielkopolskiego) triumfował - po równie pasjonującej walce - Grek Angelos Toupoulis na Del Rey of the Lowlands Z, który wyprzedził Jana Vinckiera na Quick My Lady VH Z i Mściwoja Kieconia na koniu Eyda L. Poziom zmagań był bardzo wysoki, gdyż aż siedmioro zawodników zaliczyło dwa czyste przejazdy i o miejscach na lub poza podium decydowały dziesiąte części sekundy.

W pełni polskie "pudło" mieliśmy z kolei w ostatnim konkursie CSI2* (Last Chance 130 cm), w którym najlepszy okazał się Andrzej Głoskowski na koniu Montenea Z, druga była Daria Kobiernik na Colette, a trzeci - Łukasz Brzoska na That's a Lady EQ Z.

W CSI1* Small Tour (125 cm) o nagrodę magazynu "Świat Koni" triumfował Dominik Słodczyk na Seven Valeys 111, przed Hanną Kosińską na Stormer Van Het Bevrijdthof i Alicją Grad z Lorgan S, a na zakończenie, w CSI1* Special Tour Final (115 cm) najlepsza okazała się Alina Dziamska na Okaryna DZ, a drugie i trzecie miejsce zdobyła Julia Tybulczuk, odpowiednio na Son Contender i Constantine M.

Finałowy konkurs CSIV-B Europa Cup (125 cm) wygrał natomiast Ralf Hermanns, dosiadający Carlotta 282. Srebrny medal zdobyła Nicole Schafer i Chery-Lady, a brązowy - Silke Lehmann na Calahary 2. Finał CSIV-B Small Tour (110 cm), zakończył się zwycięstwem Ernsta-Friedera Hombergera i Olympic Dream 8, który wyprzedził Gerta Sohnle na F oraz Ralpha Blanke z Candy-Blue.

Jeżeli chodzi o zmagania młodych koni, to wśród pięciolatków (CSIYH1* Youngster Tour 5yo Final 120 cm o nagrodę Equilegio) na podium znaleźli się Szymon Stasiak na Poli Loli, Jakub Krzyżosiak na Taloubeau of Colors Z i Austriak Alexander Ofner na koniu Dourkhania, a wśród 6- i 7-latków (CSIYH1* Youngster Tour 6&7yo Final 130/135 cm o nagrodę Pałacu Baborówko) Szymon Weremczuk na Oslo JTL wyprzedził Ofnera na Tharosie i Sławomira Klóskę na Million Dollar Baby.

Trzydniowe zmagania w Baborówku były nie tylko areną widowiskowej rywalizacji, ale i wspaniałym wydarzeniem dla całych rodzin, z mocą atrakcji pokroju sztafet zaprzęg-samochód, zmagań zaprzęgów parokonnych, coraz popularniejszego w Polsce Hobbby Horse i - na zakończenie imprezy - festiwalu kolorów.