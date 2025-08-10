Są powody do dumy! Osiem medali Polaków na mistrzostwach Europy

Krukowski w finale poprawił rekord życiowy na 76,01. Wyprzedzili go tylko Hiszpan Rafael Mahiques - 76,30 i Niemiec Oskar Jaenicke - 76,17. Roch jest młodszym bratem Marcina Krukowskiego, rekordzisty Polski w rzucie oszczepem.

Aleksander Wojtasik, Adrian Lepionka, Marcin Tabaka i Sebastian Libura w sztafecie 4x100 m uzyskali czas 40,17. Biało-Czerwoni początkowo zajęli czwarte miejsce, jednak awansowali na podium po dyskwalifikacji Hiszpanów za przekroczenie strefy zmian. Francuzi wygrali wynikiem 39,57. Srebro dla Niemców - 39,78.

Małgorzata Pojęta, Wiktoria Gajosz, Oliwia Kasprzak i Jagoda Żukowska zajęły trzecie miejsce w sztafecie 4x100 m. Czasem 44,07 ustanowiły rekord Polski. Wygrały Włoszki - 43,72, przed Brytyjkami - 43,98.

W poprzednich dniach Hubert Trościanka triumfował w dziesięcioboju, Jakub Rodziak zdobył srebrny medal w rzucie dyskiem i brązowy w pchnięciu kulą, a ponadto trzecie miejsca zajęli tyczkarz Paweł Pośpiech i Anastazja Kuś w biegu na 400 m.

W Tampere najlepiej wypadli Włosi, którzy zdobyli 14 medali: sześć złotych, trzy srebrne i pięć brązowych. Polacy w klasyfikacji medalowej zajęli 13. miejsce.

KP, PAP