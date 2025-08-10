The World Games 2025. Plan transmisji na poniedziałek 11.08. Transmisja TV i stream online
Przed nami szósty dzień zmagań podczas tegorocznej edycji The World Games. W poniższym tekście znajdziesz telewizyjny plan transmisji na poniedziałek 11 sierpnia, a także odnośniki do darmowych transmisji internetowych.
The World Games to impreza obejmująca sporty, które nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów jest Chengdu. Rywalizacja oficjalnie rozpoczęła się 7 sierpnia, jednak zmagania w ramach niektórych dyscyplin wystartowały dzień wcześniej.
Ostatni dzień World Games zaplanowano na 17 sierpnia.
W poprzedniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.
Plan transmisji The World Games na poniedziałek, 11 sierpnia:
Bilard i snooker - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Lacrosse - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Ju-jitsu - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Przeciąganie liny - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Freediving - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (4.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Fistball - Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (4.20) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Unihokej - Polsat Sport Premium 2, Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (4.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Freediving - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Lacrosse - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Unihokej - Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2, Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Ju-jitsu - Polsat Sport 3, Polsat Sport Fight, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (8.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Piłka ręczna plażowa - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (9.20) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Squash - Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (9.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Pływanie w płetwach - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (10.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Unihokej - Polsat Sport Premium 2, Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (10.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Pływanie w płetwach - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (10.50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Hokej na rolkach - Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (10.50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Korfball - Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11.50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Bilard i snooker - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Bilard i snooker - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (12.30) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Squash - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (12.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Unihokej - Polsat Sport Premium 2, Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (12.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Wushu - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (12.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Studio show - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (16.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.