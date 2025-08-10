Tragiczna gala boksu! Nie żyje kolejny pięściarz

28-latek stoczył bój w limicie kategorii lekkiej. Jego przeciwnikiem był Yoji Saito. Starcie zakontraktowane było na osiem rund i zakończyło się w ostatniej odsłonie rywalizacji. Urakawa przegrał przez techniczny nokaut. Po gali trafił do szpitala, tam przeszedł operację usunięcia krwiaka półtwardówkowego. Jego życia ostatecznie nie udało się uratować. Sportowiec zmarł 9 sierpnia.

ZOBACZ TAKŻE: Koszmarne wieści. Pięściarz zmarł sześć dni po walce. Miał 29 lat

Kondolencje najbliższym pięściarza przekazali m.in. prezydent WBC Mauricio Sulaiman i organizacja WBO. Tragiczny w skutkach pojedynek był 14 potyczką Urakawy na zawodowym ringu. 10-krotnie cieszył się ze zwycięstw, z czego siedem razy przed czasem.

Przypomnijmy, że to nie jedyna śmierć zawodnika biorącego udział w gali, która odbyła się 2 sierpnia w Korakuen Hall w Tokio. Dzień wcześniej zmarł Kotari. 29-latek podczas wydarzenia walczył o pas organizacji OPBF (Oriental and Pacific Boxing Federation) w kategorii superpiórkowej, a jego przeciwnikiem był Yamato Hata. Pojedynek potrwał pełne 12 rund i zakończył się remisem. Po walce Kotari zasłabł w ringu, a następnie został przetransportowany do szpitala. Lekarze przez niemal tydzień walczyli o jego życie. Ostatecznie 29-latek zmarł w piątek 8 sierpnia.

Niewykluczone, że gala w Tokio przejdzie do historii jako najtragiczniejsze wydarzenie tego typu w dziejach. Przypadki śmierci pięściarzy po pojedynkach zdarzają się, ale trudno znaleźć galę, po której zmarło dwóch zawodników. Warto wspomnieć, że wydarzenie było w pełni profesjonalne. Galę sankcjonowała Japońska Komisja Boksu, a jej organizatorem był uznany promotor Akihiko Honda. Pierwszą decyzję po feralnych zdarzeniach podjęła OPBF. Od teraz walki o pasy organizacji będą toczyły się na dystansie 10, a nie 12 rund.