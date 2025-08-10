UFC Hernandez vs. Dolidze. Wyniki i skróty walk:

Karta główna:

185 lb: Anthony Hernandez (15-2) pokonał Romana Dolidze (15-4) przez poddanie w czwartej rundzie.

125 lb: Steve Erceg (13-4) pokonał Ode Osbourne'a (13-9) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28).

115 lb: Iasmin Lucindo (18-6) pokonała Angelę Hill (18-15) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 29-28).

145 lb: Andre Fili (25-12) pokonał Christiana Rodrigueza (12-4) przez niejednogłośną decyzję sędziów (29-28, 28-29, 30-27).

145 lb: Jean Matsumoto (17-1) pokonał Milesa Johnsa (15-4) przez niejednogłośną decyzję sędziów (29-28, 28-29, 29-28).

185 lb: Christian Leroy Duncan (12-2) pokobnał Eryka Andersa (17-9) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.



Karta wstępna:

205 lb: Julius Walker (7-1) pokonał Raffaela Carqueirę (11-3) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-28).

135 lb: Elijah Smith (9-1) pokonał Toshiomiego Kazamę (11-5) przez nokaut w pierwszej rundzie.

135 lb: Joselyne Edwards (16-6) pokonała Priscilę Cachoeirę (13-7) przez nokaut w pierwszej rundzie.

170 lb: Uros Medic (11-3) pokonał Gilberta Urbinę (7-5) przez nokaut w pierwszej rundzie.

125 lb: Gabriella Fernandes (11-3) pokonała Juliję Stoliarenko (11-9-1) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 29-28, 29-28).

205 lb: Eric McConico (10-3-1) pokonał Cody'ego Brundage'a (11-7-1) przez niejednogłośną decyzję sędziów (29-28, 27-30, 29-28).

AA, Polsat Sport