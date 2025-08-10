UFC Hernandez vs. Dolidze. Wyniki i skróty walk
Za nami kolejna gala UFC w tym roku. W walce wieczoru naprzeciwko siebie stanęli Anthony Hernandez (15-2) i Roman Dolidze (15-4). Lepszy okazał się Amerykanin. Zobaczcie wyniki i skróty walk gali UFC.
Jean Matsumoto - Miles Johns. Skrót walki
Andre Fili - Christian Rodriguez. Skrót walki
Iasmin Lucindo - Angela Hill. Skrót walki
Steve Erceg - Ode Osbourne. Skrót walki
Anthony Hernandez - Roman Dolidze. Skrót walki
Christian Leroy Duncan - Eryk Anders. Skrót walki
UFC Hernandez vs. Dolidze. Wyniki i skróty walk:
Karta główna:
185 lb: Anthony Hernandez (15-2) pokonał Romana Dolidze (15-4) przez poddanie w czwartej rundzie.
125 lb: Steve Erceg (13-4) pokonał Ode Osbourne'a (13-9) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28).
115 lb: Iasmin Lucindo (18-6) pokonała Angelę Hill (18-15) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 29-28).
145 lb: Andre Fili (25-12) pokonał Christiana Rodrigueza (12-4) przez niejednogłośną decyzję sędziów (29-28, 28-29, 30-27).
145 lb: Jean Matsumoto (17-1) pokonał Milesa Johnsa (15-4) przez niejednogłośną decyzję sędziów (29-28, 28-29, 29-28).
185 lb: Christian Leroy Duncan (12-2) pokobnał Eryka Andersa (17-9) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.
Karta wstępna:
205 lb: Julius Walker (7-1) pokonał Raffaela Carqueirę (11-3) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-28).
135 lb: Elijah Smith (9-1) pokonał Toshiomiego Kazamę (11-5) przez nokaut w pierwszej rundzie.
135 lb: Joselyne Edwards (16-6) pokonała Priscilę Cachoeirę (13-7) przez nokaut w pierwszej rundzie.
170 lb: Uros Medic (11-3) pokonał Gilberta Urbinę (7-5) przez nokaut w pierwszej rundzie.
125 lb: Gabriella Fernandes (11-3) pokonała Juliję Stoliarenko (11-9-1) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 29-28, 29-28).
205 lb: Eric McConico (10-3-1) pokonał Cody'ego Brundage'a (11-7-1) przez niejednogłośną decyzję sędziów (29-28, 27-30, 29-28).