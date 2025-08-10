Upadek Kamila Stocha! Polak był wściekły

Drugie miejsce zajął Niemiec Philipp Raimund - 130,5 m, a trzecie jego rodak Luca Roth - 127 m.

Na dziewiątej pozycji zawody ukończył Kamil Stoch - 120,5 m, 19. był Dawid Kubacki - 117,5 m, a 25. Paweł Wąsek - 110 m.

Po pierwszej serii awans do finału wywalczyło czterech Polaków: Żyła uzyskał 123 m i był dziewiąty, 12. Kubacki - 132 m, 21. Stoch - 129,5 m i 23. Wąsek - 122 m. Odpadł tylko Aleksander Zniszczoł, który osiągnął 117,5 m i został sklasyfikowany na 27. pozycji.

Stoch oddał daleki skok, ale po lądowaniu odjechała mu lewa narta i upadł. Nic groźnego się nie stało, trzykrotny złoty medalista olimpijski samodzielnie wstał i opuścił zeskok.

Pierwszą serię, której wyniki zgodnie z regułami nowego formatu grupowego zostały anulowane, wygrał Szwajcar Simon Ammann, lądując na 125. metrze. W finale skoczkowie walczyli „od zera”.

BS, PAP