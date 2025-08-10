Znicz Pruszków - Polonia Warszawa na żywo. Relacja live i wynik online

Znicz Pruszków kontra Polonia Warszawa to spotkanie czwartej kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Znicz - Polonia na Polsatsport.pl.

Początek nowego sezonu jest bardzo nieudany dla pruszkowian. Znicz przegrał każdy z trzech pierwszych meczów - z ŁKS Łódź, Stalą Mielec i Wieczystą Kraków. W niedzielę piłkarze Marcina Matysika powalczą o pierwsze zwycięstwo w bieżących rozgrywkach, choć o to z pewnością nie będzie łatwo. 

 

Do Pruszkowa przyjedzie Polonia. Piłkarze Mariusza Pawlaka po dwóch spotkaniach bez wygranej przełamali się w trzeciej serii gier. "Czarne Koszule" pokonały na wyjeździe Stal Mielec 3:1. Czy Polonia dopisze do swojego dorobku kolejne zwycięstwo w tym sezonie? 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Znicz Pruszków - Polonia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o 19:30. 

