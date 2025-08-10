Początek nowego sezonu jest bardzo nieudany dla pruszkowian. Znicz przegrał każdy z trzech pierwszych meczów - z ŁKS Łódź, Stalą Mielec i Wieczystą Kraków. W niedzielę piłkarze Marcina Matysika powalczą o pierwsze zwycięstwo w bieżących rozgrywkach, choć o to z pewnością nie będzie łatwo.

Do Pruszkowa przyjedzie Polonia. Piłkarze Mariusza Pawlaka po dwóch spotkaniach bez wygranej przełamali się w trzeciej serii gier. "Czarne Koszule" pokonały na wyjeździe Stal Mielec 3:1. Czy Polonia dopisze do swojego dorobku kolejne zwycięstwo w tym sezonie?

Relacja live i wynik na żywo meczu Znicz Pruszków - Polonia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o 19:30.

mtu, Polsat Sport