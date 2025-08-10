Zrobiły to! Polki mistrzyniami świata

Marcelina Szkudlarczyk, Zuzanna Królikiewicz, Anna Solarska i Zuzanna Czaja zdobyły w czwórce podwójnej złoty medal wioślarskich mistrzostw świata juniorów w Trokach na Litwie.

fot. PAP
Polki już po pierwszej części dystansu plasowały się na medalowej pozycji, w drugiej przyspieszyły i pewnie wygrały. Uzyskały czas 6.56,26 i drugie Czeszki wyprzedziły o ponad dwie i pół sekundy.

 

To był jedyny polski medal w zakończonych w niedzielę mistrzostwach.

PAP
