Zrobiły to! Polki mistrzyniami świata
Marcelina Szkudlarczyk, Zuzanna Królikiewicz, Anna Solarska i Zuzanna Czaja zdobyły w czwórce podwójnej złoty medal wioślarskich mistrzostw świata juniorów w Trokach na Litwie.
Polki mistrzyniami świata
Polki już po pierwszej części dystansu plasowały się na medalowej pozycji, w drugiej przyspieszyły i pewnie wygrały. Uzyskały czas 6.56,26 i drugie Czeszki wyprzedziły o ponad dwie i pół sekundy.
To był jedyny polski medal w zakończonych w niedzielę mistrzostwach.Przejdź na Polsatsport.pl
