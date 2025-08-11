14-krotny mistrz Niemiec dołączył do Borussii Dortmund. Szczególna rola w klubie

- Piłka nożna jest w Chinach bardzo popularna, ale moim zdaniem BVB mogłaby tam bardziej zaistnieć. I o to postaram się z całych sił - zapowiedział Boll, który od dawna kibicuje klubowi z Dortmundu.

Pochodzący z Erbach w Odenwaldzie zawodnik cztery razy był liderem światowego rankingu tenisistów stołowych. Wziął udział w siedmiu edycjach igrzysk i 20 mistrzostw świata. Ma w dorobku cztery medale olimpijskie - po dwa srebrne i brązowe w drużynie - oraz dziewięć medali mistrzostw globu, w tym dwa w grze pojedynczej - brązowe z 2011 i 2021 roku. Jest ośmiokrotnym mistrzem Europy w singlu, a łącznie w imprezach tej rangi wywalczył 20 złotych medali. Ze swoim klubem Borussią Duesseldorf 14-krotnie był mistrzem Niemiec.

BVB chętnie powierza rolę ambasadorów byłym sportowcom, szczególnie piłkarzom. Taką funkcję pełnią obecnie Karl-Heinz Riedle, Joerg Heinrich, Roman Weidenfeller i Patrick Owomoyela.

JŻ, PAP