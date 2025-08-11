ATP w Cincinnati: Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Nikola Mektic/Rajeev Ram. Relacja live i wynik na żywo
Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Nikola Mektic/Rajeev Ram to mecz w ramach 1/16 finału turnieju deblowego w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Nikola Mektic/Rajeev Ram na Polsatsport.pl.
Podczas tegorocznego Wimbledonu duet z Zielińskim w składzie zdołał dojść do 1/8 finału. Po zaciętym spotkaniu lepsza okazała się para Roger-Vasselin/Nys.
Ich rywale pożegnali się z tym turniejem już w drugiej rundzie. Po tie-breaku musieli uznać wyższość brazylijskiego duetu Matos/Melo.
Obie pary nie rozegrały między sobą żadnego oficjalnego spotkania.
