Podczas tegorocznego Wimbledonu duet z Zielińskim w składzie zdołał dojść do 1/8 finału. Po zaciętym spotkaniu lepsza okazała się para Roger-Vasselin/Nys.

Ich rywale pożegnali się z tym turniejem już w drugiej rundzie. Po tie-breaku musieli uznać wyższość brazylijskiego duetu Matos/Melo.

Obie pary nie rozegrały między sobą żadnego oficjalnego spotkania.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Nikola Mektic/Rajeev Ram na Polsatsport.pl.

AK, Polsat Sport