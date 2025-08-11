Sinner to tegoroczny zwycięzca Wimbledonu. W finale pokonał on Carlosa Alcaraza 3:1, odbierając tytuł Hiszpanowi. Od tamtego spotkania Włoch pojawił się na korcie tylko raz. Lider światowego rankingu pokonał w pierwszej rundzie Kolumbijczyka Galana.

Diallo zakończył swoją przygodę na Wimbledonie w drugiej rundzie. Po pięciosetowym boju musiał uznać wyższość Taylora Fritza. W pierwszej rundzie turnieju w Cincinnati Kanadyjczyk wyeliminował Sebastiana Baeza.

Obaj tenisiści nie rozegrali między sobą żadnego oficjalnego spotkania.

AK, Polsat Sport