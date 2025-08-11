ATP w Cincinnati: Jannik Sinner - Gabriel Diallo. Relacja live i wynik na żywo
Jannik Sinner zmierzy się z Gabrielem Diallo w ramach 1/16 finału turnieju w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Gabriel Diallo na Polsatsport.pl.
Sinner to tegoroczny zwycięzca Wimbledonu. W finale pokonał on Carlosa Alcaraza 3:1, odbierając tytuł Hiszpanowi. Od tamtego spotkania Włoch pojawił się na korcie tylko raz. Lider światowego rankingu pokonał w pierwszej rundzie Kolumbijczyka Galana.
Diallo zakończył swoją przygodę na Wimbledonie w drugiej rundzie. Po pięciosetowym boju musiał uznać wyższość Taylora Fritza. W pierwszej rundzie turnieju w Cincinnati Kanadyjczyk wyeliminował Sebastiana Baeza.
Obaj tenisiści nie rozegrali między sobą żadnego oficjalnego spotkania.
Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Gabriel Diallo na Polsatsport.pl
