Barcelona zagra mecz ligowy w USA? Padła konkretna propozycja

RFEF poinformowała, że na poniedziałkowym spotkaniu online Rada Dyrektorów poparła złożony wniosek obu klubów o przeniesienie meczu do USA i przekaże go dalej do Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA). Później wymagana będzie jeszcze zgoda światowej centrali (FIFA).

Mecz Villarrealu z Barceloną, której barw bronią Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, miałby odbyć się 20 grudnia na Hard Rock Stadium. Byłoby to pierwsze w historii spotkanie hiszpańskiej ekstraklasy rozegrane poza granicami kraju.

Takie próby podejmowano już kilkukrotnie, ale bez efektu. Dochodziło do sporów sądowych pomiędzy RFEF a zarządcą rozgrywek - La Liga. Także tym razem nie obyło się bez sprzeciwów. Agencja EFE poinformowała, że pomysł nie spodobał się m.in. prezesowi Związku Zawodowego Hiszpańskich Piłkarzy Davidowi Aganzo, który pełni również rolę wiceprezesa RFEF.

W sezonie 2018-2019 analogiczne plany dotyczyły starcia Girony z Barceloną. Po sądowej batalii w kilku instancjach ostatecznie nie udzielono na to zgody tłumacząc, że spotkania krajowych rozgrywek powinny odbywać się w granicach tego kraju. W ubiegłym roku FIFA wprowadziła jednak zmianę w regulaminie, która może oznaczać większą przychylność dla planów „Żółtej Łodzi Podwodnej” i „Dumy Katalonii”.

Także w sezonie 2024/25 Barcelona chciała rozegrać spotkanie z Atletico Madryt na innym kontynencie, ale La Liga w ostatniej chwili opowiedziała się przeciwko projektowi, aby został lepiej dopracowany.

Zespół ze stolicy Katalonii w rozpoczynającym się w tym tygodniu sezonie broni tytułu. Jego pierwszym rywalem będzie w sobotę Mallorca. W meczu na Balearach może zabraknąć Lewandowskiego, który leczy kontuzję mięśnia uda.

