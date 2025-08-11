Chcą walczyć o medale. Ten transfer ma w tym pomóc

24-letnia Owusu mierzy 182 cm i gra na pozycjach: rozgrywającej, rzucającej i skrzydłowej. W poprzednim sezonie występowała w barwach Elitzur Holon w Izraelu i notowała tam średnio 22,5 punktu, 6,2 zbiórki i 3,9 asysty na mecz. W NCAA grała w Maryland (2019–2022), Virginia Tech (2022–2023) i Penn State (2023–2024).

- Zdecydowałam się na transfer, aby móc zagrać w EuroCup Women przeciwko wielu świetnym rywalkom. Jestem bardzo podekscytowana możliwością rywalizacji w tym zespole i tworzenia wspaniałych wspomnień – powiedziała cytowana na stronie klubu Owusu.

Na sezon 2025/26 gorzowski klub zakontraktował dotychczas: Owusu, Weronikę Telengę (z Uni Gyoer), Australijkę Stephanie Reid, Magdalenę Szymkiewicz (z AZS UMCS Lublin), Wiktorię Stasiak (z VBW Gdynia), Magdalenę Kloskę (z Akademii Gortata Gdańsk, 1. liga) oraz przedłużył umowy ze Słowaczką Rebeką Mikulasikovą, Weroniką Steblecką, Wiktorią Kuczyńską, Julią Molik i Gabrielą Lebiecką.

Pierwszym trenerem zespołu aktualnych wicemistrzyń Polski z Gorzowa Wlkp. jest niezmiennie Dariusz Maciejewski, a jego asystentami Robert Pieczyrak i Janusz Kopaczewski.

KJ, PAP