Chwile grozy na turnieju w Cincinnati! Tenisista nie wytrzymał upału

Do przykrej sytuacji doszło podczas meczu Felix Auger-Aliassime - Arthur Rinderknech w ramach turnieju w Cincinnati. W drugim secie Francuz nie wytrzymał upału panującego w na korcie i, słaniając się na nogach, położył się w cieniu, nakrywszy twarz ręcznikiem. Niedługo później poddał mecz.

Arthur Rinderknech
Arthur Rinderknech

Pierwszą partię po bardzo zaciętej walce wygrał Auger-Aliassime. Najgorsze dla Francuza zaczęło się jednak kilkanaście minut później. 

 

Przy stanie 2:2 w drugim secie Rinderknech, słaniając się na nogach, podszedł do jednego z niewielu zacienionych miejsc na korcie i położył się w nim. Następnie nakrył twarz ręcznikiem. Auger-Aliassime i sędzia natychmiast do niego podbiegli. Zarządzono również przerwę medyczną. 

 

Po jej zakończeniu Francuz wrócił do rywalizacji. Niestety nie potrwała już ona jednak długo. Rinderknech przegrał kolejne dwa gemy, po czym zdecydował się poddać mecz. Auger-Aliassime awansował zatem do czwartej rundy turnieju. 

 

Całe zdarzenie można obejrzeć w materiale wideo.

 

