Dwa miesiące przerwy. Problemy niemieckiego piłkarza

Sule w 18. minucie meczu towarzyskiego wszedł na boisko za Matsa Hummelsa, ale ze względu na uraz łydki został zmieniony w przerwie. Borussia przegrała z Juventusem 1:2.

Klub przekazał, że 29-letni obrońca opuści mecz pierwszej rundy Pucharu Niemiec z Rot-Weiss Essen oraz będzie niedostępny w kilku kolejkach Bundesligi.

Sule w 2017 roku przeszedł z Hoffenheim do Bayernu Monachium. Pięć lat później podpisał kontrakt z Borussią Dortmund i stał się kluczowym zawodnikiem czarno-żółtych. W ciągu trzech sezonów reprezentant Niemiec rozegrał dla BVB 97 meczów, w których strzelił trzy gole i zanotował cztery asysty.

23 sierpnia Borussia Dortmund w pierwszej kolejce Bundesligi zmierzy się na wyjeździe z FC St. Pauli. BVB w zeszłym sezonie zajęła czwarte miejsce w lidze niemieckiej, dzięki czemu wystąpi w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów.

