Dwa miesiące przerwy. Problemy niemieckiego piłkarza
Piłkarz Borussii Dortmund Nicklas Sule doznał kontuzji mięśnia łydki w meczu towarzyskim z Juventusem (1:2). Niemiecki klub poinformował, że obrońca będzie pauzował przez dwa miesiące.
Sule w 18. minucie meczu towarzyskiego wszedł na boisko za Matsa Hummelsa, ale ze względu na uraz łydki został zmieniony w przerwie. Borussia przegrała z Juventusem 1:2.
Klub przekazał, że 29-letni obrońca opuści mecz pierwszej rundy Pucharu Niemiec z Rot-Weiss Essen oraz będzie niedostępny w kilku kolejkach Bundesligi.
Sule w 2017 roku przeszedł z Hoffenheim do Bayernu Monachium. Pięć lat później podpisał kontrakt z Borussią Dortmund i stał się kluczowym zawodnikiem czarno-żółtych. W ciągu trzech sezonów reprezentant Niemiec rozegrał dla BVB 97 meczów, w których strzelił trzy gole i zanotował cztery asysty.
23 sierpnia Borussia Dortmund w pierwszej kolejce Bundesligi zmierzy się na wyjeździe z FC St. Pauli. BVB w zeszłym sezonie zajęła czwarte miejsce w lidze niemieckiej, dzięki czemu wystąpi w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów.Przejdź na Polsatsport.pl