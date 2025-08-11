WTA w Cincinnati: Jelena Rybakina - Elise Mertens na żywo. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Jelena Rybakina - Elise Mertens to spotkanie w ramach turnieju WTA w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo meczu Rybakina - Mertens na Polsatsport.pl.

Pora na kolejny w mecz podczas turnieju w Cincinnati. Rybakina podejmie Mertens. 

 

Turniej w Cincinnati to ostatni przystanek przed zbliżającym się wielkimi krokami US Open. 

 

ZOBACZ TAKŻE: WTA zaskoczyło! Tymczasowe zawieszenie zniesione

 

Obie panie spotkały się już niejednokrotnie. W ostatnich trzech starciach górą była Kazaszka, nie oddając rywalce ani jednego seta. Jak będzie tym razem?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Rybakina - Elise Mertens na Polsatsport.pl.

KJ, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 