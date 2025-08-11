WTA w Cincinnati: Jelena Rybakina - Elise Mertens na żywo. Relacja live i wynik na żywo
Jelena Rybakina - Elise Mertens to spotkanie w ramach turnieju WTA w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo meczu Rybakina - Mertens na Polsatsport.pl.
Pora na kolejny w mecz podczas turnieju w Cincinnati. Rybakina podejmie Mertens.
Turniej w Cincinnati to ostatni przystanek przed zbliżającym się wielkimi krokami US Open.
Obie panie spotkały się już niejednokrotnie. W ostatnich trzech starciach górą była Kazaszka, nie oddając rywalce ani jednego seta. Jak będzie tym razem?
Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Rybakina - Elise Mertens na Polsatsport.pl.