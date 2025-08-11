Polka miała "wolny los" w pierwszej rundzie. Następnie ograła Anastazję Potapową, oddając jej zaledwie pięć gemów. W trzeciej rundzie nie musiała nawet wychodzić na kort - jej rywalka Marta Kostiuk skreczowała z powodu kontuzji.

To oznacza, że Świątek miała dłuższą przerwę przed kolejnym spotkaniem.

Nie można tego powiedzieć o Cirstei, która grała w USA od pierwszej rundy. Rumunka pokonała Donnę Vekić, Magdalenę Fręch oraz Yuan Yue. Każdy mecz wygrała w trzech setach.

Będzie to piąty mecz Świątek - Cirstea. Polka wygrała wszystkie cztery poprzednie.

Iga Świątek - Sorana Cirstea. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Świątek - Cirstea? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Organizatorzy nie podali jeszcze daty spotkania Świątek - Cirstea. Kiedy godzina meczu Światek zostanie ogłoszona, pojawi się w tekście.