W czwartek Jagiellonia i Silkeborg zmierzą się w rewanżowym starciu o awans do czwartej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. W pierwszym meczu w Danii górą była Jagiellonia - piłkarze Adriana Siemieńca wygrali 1:0 potrafieniu Bernardo Vitala.

ZOBACZ TAKŻE: Silkeborg IF - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu (WIDEO)

- Zaliczka jest mała, zwycięstwo minimalne, ale to zwycięstwo; oczywiście sprawa awansu jest otwarta, bo to jest tylko jedna bramka przewagi - podkreślił po końcowym gwizdku trener Siemieniec.

- Wiem, że mogłoby być więcej, ale staram się być wdzięczny za to, co mamy, niż wiecznie oczekiwać tego, czego nie mamy. Wygraliśmy mecz w europejskich pucharach, mamy rewanż u siebie i trzeba patrzeć na to tylko przez pozytywny pryzmat - dodał szkoleniowiec Jagiellonii.

W rewanżu z Silkeborgiem nie zagra Afimico Pululu, który w czwartkowym meczu dostał trzecią żółtą kartkę w LK i będzie musiał pauzować w jednym spotkaniu.

W przypadku awansu do decydującej rundy kwalifikacji trzeci zespół minionego sezonu PKO BP Ekstraklasy zagra z lepszym w parze Hajduk Split - Dinamo Tirana.

Transmisja meczu Jagiellonia Białystok - Silkeborg IF w czwartek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online w Polsat Box Go. Początek transmisji o godzinie 20.05. Przedmeczowe studio startuje o godzinie 19.00.

BS, Polsat Sport, PAP