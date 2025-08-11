Kolejny medal dla Polski! Rekord świata pobity

W niedzielę Kropidłowski wywalczył złoto w pływaniu na 100 metrów. Polak nie tylko wygrał finałową rywalizację, ale pobił również rekord świata, kończąc rywalizację z czasem 40.45. Drugi był Węgier Szebasztian Szabo Gyoergyei (40.57), natomiast trzeci był Rosjanin występujący pod neutralną flagą Aleksei Fedkin (41.24).

W poniedziałek nasz reprezentant dołożył do swojego dorobku kolejny krążek. Tym razem srebrny w rywalizacji na 50 metrów. Polak przepłynął ten dystans w czasie 18.41 sekundy.

Pierwsze miejsce zajął natomiast... Szabo. Polak i Węgier zamienili się więc miejscami względem niedzieli.



Madziar, podobnie jak Kropidłowski, pobił rekord świata. Osiągnął on czas 17.96 i jako pierwszy człowiek w historii złamał barierę 18 sekund.

