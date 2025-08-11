Gdzie obejrzeć konferencję przed Superpucharem Polski?

Konferencja będzie przedsmakiem tego, co wydarzy się 30 sierpnia. To właśnie wtedy w Łodzi rozegrane zostanie spotkanie o Superpuchar Polski piłkarzy oraz piłkarek ręcznych.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele miasta Łodzi, województwa łódzkiego, a także SuperLigi. Pojawią się na nim również zawodnicy, którzy o Superpuchar powalczą: Barbara Zima, Aleksandra Rosiak, Dawid Dawydzik i Michał Olejniczak

Transmisja konferencji w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:00.