Konferencja prasowa przed Superpucharem Polski. Transmisja TV i stream online

Piłka ręczna

Już we wtorek odbędzie się konferencja prasowa przed Superpucharem Polski w piłce ręcznej. Gdzie obejrzeć to wydarzenie? Transmisja konferencji w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

Konferencja prasowa przed Superpucharem Polski. Transmisja TV i stream online
fot. Cyfrasport
Gdzie obejrzeć konferencję przed Superpucharem Polski?

Konferencja będzie przedsmakiem tego, co wydarzy się 30 sierpnia. To właśnie wtedy w Łodzi rozegrane zostanie spotkanie o Superpuchar Polski piłkarzy oraz piłkarek ręcznych. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Znamy godziny spotkań Superpucharu Polski w piłce ręcznej – Łódź ‘25

 

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele miasta Łodzi, województwa łódzkiego, a także SuperLigi. Pojawią się na nim również zawodnicy, którzy o Superpuchar powalczą: Barbara Zima, Aleksandra Rosiak, Dawid Dawydzik i Michał Olejniczak

 

Transmisja konferencji w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:00.

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA RĘCZNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kamil Adamski: Karne to loteria

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 