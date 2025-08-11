Mistrz olimpijski zadebiutuje w nowym sporcie. Zamieni narty na rajdówkę

Według doniesień portalu informacyjnego Siol, na który powołuje się słoweńska agencja prasowa STA, 25-letni skoczek wystartuje w Rajdzie Doliny Zielonego Złota w okolicach miejscowości Żalec w dniach 22-23 sierpnia. Nazwa imprezy nawiązuje do uprawianego w tym regionie chmielu.

Zajc, który ma w dorobku dwa medale olimpijskie i osiem medali mistrzostw świata, łącznie z lotami narciarskimi, opuścił inauguracyjne zawody Letniej Grand Prix we francuskim Courchevel i - podobnie jak m.in. Domen Prevc czy Anze Lanisek - nie pojawi się także w najbliższy weekend w Wiśle.

- Trudno skupić się wyłącznie na skokach przez całe lato. Jestem osobą, która co jakiś czas musi zrobić krok w tył, żeby "przewietrzyć głowę" w inny sposób – skomentował swoje nowe wyzwanie dla słoweńskiej telewizji.

Jak przyznał, udział w rajdzie można porównać do występu na mamuciej skoczni.

- Czujesz podziw, ale i respekt, nie jesteś zbyt odważny, ale adrenalina buzuje - powiedział o podobieństwach między rajdami a skokami narciarskimi.

Zajc przygotowuje się do rajdowego debiutu m.in. pod okiem doświadczonego kierowcy Zmago Logara, z którym jeździł już jako pilot.

Nie jest on pierwszym słoweńskim skoczkiem narciarskim, który próbuje swoich sił w sportach motorowych. Lanisek realizował swoją pasję motosportową, będąc przed rokiem pilotem mistrza kraju Roka Turka, Robert Kranjec, który zakończył już karierę, ścigał się na motocyklu, a Jurij Tepes, inny były skoczek, próbował swoich sił jako kierowca testowy w wyścigu górskim.

PAP, JW