MŚ siatkarek: Polska - Czechy. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Czas na ostatni mecz polskich siatkarek w fazie grupowej mistrzostw świata U-21. Tym razem Biało-Czerwone zmierzą się z Czeszkami. Kto wygra to starcie? Transmisja meczu Polska - Czechy we wtorek w Polsacie Sport 1 i na Polsat BoxGo.

MŚ siatkarek: Polska - Czechy. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
fot. FIVB
Gdzie obejrzeć mecz Polska - Czechy?

Po czterech spotkaniach grupowych Polki zajmują drugą pozycję w grupie z jednym oczkiem straty do prowadzących Włoszek. Tylko im Biało-Czerwone dały wyrwać zwycięstwo.

 

ZOBACZ TAKŻE: Na to pytanie Lavarini nie chciał odpowiedzieć. "Szacunek wymaga"

 

W pozostałych meczach reprezentantki Polski nie miały sobie równych. Pokonały kolejno: Egipcjanki, Turczynki i Algierię

 

Jeśli w ostatnim meczu zawodniczki prowadzone przez Miłosza Majkę pokonają Czeszki, na pewno awansują do kolejnej fazy mistrzostw. Spotkanie to wydaje się formalnością, bowiem rywalki przegrały wszystkie dotychczasowe starcia.

 

Transmisja meczu Polska - Czechy w poniedziałek w Polsacie Sport 1 i na Polsat BoxGo. Początek we wtorek o godzinie 10:50.

Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Polska - Japonia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 