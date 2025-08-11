Gdzie obejrzeć mecz Polska - Czechy?

Po czterech spotkaniach grupowych Polki zajmują drugą pozycję w grupie z jednym oczkiem straty do prowadzących Włoszek. Tylko im Biało-Czerwone dały wyrwać zwycięstwo.

W pozostałych meczach reprezentantki Polski nie miały sobie równych. Pokonały kolejno: Egipcjanki, Turczynki i Algierię

Jeśli w ostatnim meczu zawodniczki prowadzone przez Miłosza Majkę pokonają Czeszki, na pewno awansują do kolejnej fazy mistrzostw. Spotkanie to wydaje się formalnością, bowiem rywalki przegrały wszystkie dotychczasowe starcia.

Transmisja meczu Polska - Czechy w poniedziałek w Polsacie Sport 1 i na Polsat BoxGo. Początek we wtorek o godzinie 10:50.