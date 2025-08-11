Gdzie obejrzeć mecz Polska - Czechy?

MŚ siatkarek: Polska - Czechy. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Czas na ostatni mecz polskich siatkarek w fazie grupowej mistrzostw świata U-21. Tym razem Biało-Czerwone zmierzą się z Czeszkami. Kto wygra to starcie? Transmisja meczu Polska - Czechy we wtorek w Polsacie Sport 1 i na Polsat BoxGo.
Po czterech spotkaniach grupowych Polki zajmują drugą pozycję w grupie z jednym oczkiem straty do prowadzących Włoszek. Tylko im Biało-Czerwone dały wyrwać zwycięstwo.
W pozostałych meczach reprezentantki Polski nie miały sobie równych. Pokonały kolejno: Egipcjanki, Turczynki i Algierię
Jeśli w ostatnim meczu zawodniczki prowadzone przez Miłosza Majkę pokonają Czeszki, na pewno awansują do kolejnej fazy mistrzostw. Spotkanie to wydaje się formalnością, bowiem rywalki przegrały wszystkie dotychczasowe starcia.
Transmisja meczu Polska - Czechy w poniedziałek w Polsacie Sport 1 i na Polsat BoxGo. Początek we wtorek o godzinie 10:50.