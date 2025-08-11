Niedawno pokonała Polkę. Teraz zagra ze Świątek

Zacięte spotkanie trwało dwie godziny i 48 minut i obfitowało w zwroty akcji. W trzecim secie Yuan poprosiła o przerwę medyczną, po której Cirstea zbudowała przewagę dwóch przełamań. Chinkę stać było na odrobienie tylko jednego.

Z 35-letnią Cirsteą o 11 lat młodsza Świątek grała dotychczas cztery razy i odniosła komplet zwycięstw. Tenisistki spotykały się tylko w imprezach wysokiej rangi: wielkoszlemowym Australian Open (2022), kiedy Rumunka zdołała wygrać jedynego seta w rywalizacji z Polką, a także w turniejach WTA rangi 1000 w Indian Wells (2023), Dausze i Madrycie (2024). Trzy z tych pojedynków - z wyłączeniem tego w stolicy Hiszpanii - miały miejsce również na twardej nawierzchni.

Świątek, która w Cincinnati rozstawiona jest z numerem trzecim, miała w pierwszej rundzie „wolny los”, a w drugiej pokonała Rosjankę Anastazję Potapową 6:1, 6:4. W poniedziałek miała rywalizować z Martą Kostiuk (nr 25.), ale dzień wcześniej Ukrainka wycofała się z rywalizacji z powodu kontuzji nadgarstka i Polka awansowała do 1/8 finału walkowerem.

W grze w Cincinnati z Polek pozostaje jeszcze rozstawiona z numerem 31. Magda Linette, która w niedzielne popołudnie pokonała w drugiej rundzie Słowaczkę Rebeccę Sramkovą 7:6 (7-4), 6:0. Jej kolejną rywalką będzie rozstawiona z numerem czwartym Amerykanka Jessica Pegula. Mecz zaplanowano na godzinę 1 czasu polskiego w nocy z wtorku na środę.

Rozstawiona z numerem 22. Fręch odpadła w drugiej rundzie, a Katarzyna Kawa zatrzymała się na kwalifikacjach.

PAP