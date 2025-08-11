Niestety... Polak odpadł z turnieju w Cincinnati

Pierwszy set tego meczu był bardzo zacięty. Przez bardzo długi czas żaden z duetów nie miał nawet szansy na przełamanie. Dopiero po 25 minutach gry Polak i Czech stanęli przed szansą na wyjście na prowadzenie. Nie było łatwo, ale po wykorzystaniu trzeciego break-pointa na tablicy widniał wynik 5:3. W końcówce Zieliński swoim serwisem zwieńczył dzieła.

ZOBACZ TAKŻE: Wielki mistrz dołączył do Sabalenki. Ogromne wzmocnienie. Co na to Świątek?

Druga partia od początku toczyła się pod dyktando Chorwata i Amerykanina. Szybko przełamali Zielińskiego i Pavlaska, a po chwili prowadzili już 3:0. Bardzo osłabł zwłaszcza serwis Zielińskiego, który aż dwa razy został wygrany przez rywali. Mektic i Ram byli skuteczni i konsekwentni. Tego seta wygrali 6:1.

O losach tego meczu musiał zadecydować super tie-break. A w nim od czterech punktów z rzędu rozpoczęli Chorwat i Amerykanin. Zieliński i Pavlasek zaczęli odrabiać straty i doprowadzili do stanu 7:7. Później to jednak rywale doprowadzili do piłki meczowej. Wykorzystali ją już za pierwszym razem.

W kolejnej rundzie Mektic i Ram zagrają ze zwycięzcami meczu John Peers/Jackson Withrow - Kevin Krawietz/Tim Puetz.

Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Mektic/Rajeev Ram 6:3, 1:6, 8:10