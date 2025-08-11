Niestety... Polak odpadł z turnieju w Cincinnati
Jan Zieliński i Adam Pavlasek przegrali z parą Nikola Mektic/Rajeev Ram 6:3, 1:6, 8:10 w pierwszej rundzie turnieju deblowego w Cincinnati. Po pierwszym wygranym secie gra Polaka i Czecha załamała się. Bardzo wyraźnie ulegli rywalom zarówno w drugim secie, jak i w tie-breaku.
Pierwszy set tego meczu był bardzo zacięty. Przez bardzo długi czas żaden z duetów nie miał nawet szansy na przełamanie. Dopiero po 25 minutach gry Polak i Czech stanęli przed szansą na wyjście na prowadzenie. Nie było łatwo, ale po wykorzystaniu trzeciego break-pointa na tablicy widniał wynik 5:3. W końcówce Zieliński swoim serwisem zwieńczył dzieła.
Druga partia od początku toczyła się pod dyktando Chorwata i Amerykanina. Szybko przełamali Zielińskiego i Pavlaska, a po chwili prowadzili już 3:0. Bardzo osłabł zwłaszcza serwis Zielińskiego, który aż dwa razy został wygrany przez rywali. Mektic i Ram byli skuteczni i konsekwentni. Tego seta wygrali 6:1.
O losach tego meczu musiał zadecydować super tie-break. A w nim od czterech punktów z rzędu rozpoczęli Chorwat i Amerykanin. Zieliński i Pavlasek zaczęli odrabiać straty i doprowadzili do stanu 7:7. Później to jednak rywale doprowadzili do piłki meczowej. Wykorzystali ją już za pierwszym razem.
W kolejnej rundzie Mektic i Ram zagrają ze zwycięzcami meczu John Peers/Jackson Withrow - Kevin Krawietz/Tim Puetz.
Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Mektic/Rajeev Ram 6:3, 1:6, 8:10