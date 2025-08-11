PKO BP Ekstraklasa: Lechia Gdańsk - Motor Lublin. Relacja live i wynik na żywo

Lechia Gdańsk podejmuje na własnym stadionie Motor Lublin w ramach czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia - Motor na Polsatsport.pl.

Gdańszczanie rozpoczęli sezon z ujemnym stanem punktowym z powodu zaległości finansowych. Biało-Zieloni w pierwszych trzech spotkaniach zdobyli zaledwie jeden punkt. W ostatnim meczu zremisowali na wyjeździe z Cracovią 1:1.

 

Motor rozegrał w lidze tylko dwa spotkania. Mecz z Jagiellonią Białystok został przełożony z powodu rywalizacji białostoczan w eliminacjach Ligi Konferencji. Lublinianie zajmują 14. miejsce w tabeli z dorobkiem trzech punktów.

 

W ubiegłym sezonie oba zespoły rywalizowały ze sobą dwukrotnie. Raz wygrali lublinianie, a raz padł remis.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Motor Lublin na Polsatsport.pl. Początek o 19:00. 

AK, Polsat Sport
EKSTRAKLASALECHIA GDAŃSKMOTOR LUBLINPIŁKA NOŻNA

