PKO BP Ekstraklasa: Lechia Gdańsk - Motor Lublin. Relacja live i wynik na żywo
Lechia Gdańsk podejmuje na własnym stadionie Motor Lublin w ramach czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia - Motor na Polsatsport.pl.
Gdańszczanie rozpoczęli sezon z ujemnym stanem punktowym z powodu zaległości finansowych. Biało-Zieloni w pierwszych trzech spotkaniach zdobyli zaledwie jeden punkt. W ostatnim meczu zremisowali na wyjeździe z Cracovią 1:1.
Motor rozegrał w lidze tylko dwa spotkania. Mecz z Jagiellonią Białystok został przełożony z powodu rywalizacji białostoczan w eliminacjach Ligi Konferencji. Lublinianie zajmują 14. miejsce w tabeli z dorobkiem trzech punktów.
W ubiegłym sezonie oba zespoły rywalizowały ze sobą dwukrotnie. Raz wygrali lublinianie, a raz padł remis.
Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Motor Lublin na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.