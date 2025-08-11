Polka multimedalistką The World Games! Drugi dzień z rzędu na podium
Julia Kozerska srebrną medalistką The World Games w nurkowaniu dynamicznym z płetwami! Dla Polki to już drugi krążek wywalczony w Chinach. W niedzielę okazała się bowiem najlepsza w rywalizacji bez płetw.
Julia Kozerska z pewnością The World Games w Chengdu zaliczy do udanych. W niedzielę pobiła rekord świata w nurkowaniu dynamicznym bez płetw, sięgając tym samym po złoty medal.
ZOBACZ TAKŻE: Kontrowersja w finale World Games. Polka okradziona ze złotego medalu?
Polka nie zwolniła tempa. W poniedziałek ponownie stanęła na podium. Tym razem zdobyła srebro w zmaganiach z płetwami, uzyskując wynik 256,5 m.
Mistrzynią The World Games w tej konkurencji została Węgierka Zsofia Torocsik, która z rezultatem 300 m pobiła rekord świata, należący dotychczas do Kozerskiej (284 m).
Podium uzupełniła Mirela Kardasević. Chorwatka zakończyła zawody przepływając 250 m.
Tuż za najlepszą czwórką znalazła się natomiast druga z Polek - Magdalena Solich-Talanda, której do medalu zabrakło zaledwie dwóch metrów.
Poniedziałkowy krążek Kozerskiej jest już 10. wywalczonym przez reprezentację Polski na The World Games w Chengdu. Biało-Czerwoni łącznie na ten moment mają na swoim koncie po cztery złota i srebra oraz dwa brązy.
Klasyfikacja medalowa The World Games 2025 dostępna jest TUTAJ.