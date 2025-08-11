Polka multimedalistką The World Games! Drugi dzień z rzędu na podium

Julia Kozerska z pewnością The World Games w Chengdu zaliczy do udanych. W niedzielę pobiła rekord świata w nurkowaniu dynamicznym bez płetw, sięgając tym samym po złoty medal.

Polka nie zwolniła tempa. W poniedziałek ponownie stanęła na podium. Tym razem zdobyła srebro w zmaganiach z płetwami, uzyskując wynik 256,5 m.

Mistrzynią The World Games w tej konkurencji została Węgierka Zsofia Torocsik, która z rezultatem 300 m pobiła rekord świata, należący dotychczas do Kozerskiej (284 m).

Podium uzupełniła Mirela Kardasević. Chorwatka zakończyła zawody przepływając 250 m.

Tuż za najlepszą czwórką znalazła się natomiast druga z Polek - Magdalena Solich-Talanda, której do medalu zabrakło zaledwie dwóch metrów.

Poniedziałkowy krążek Kozerskiej jest już 10. wywalczonym przez reprezentację Polski na The World Games w Chengdu. Biało-Czerwoni łącznie na ten moment mają na swoim koncie po cztery złota i srebra oraz dwa brązy.

