Polska - Algieria. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?

Siatkówka

Polska - Algieria to kolejne spotkanie polskich siatkarek podczas mistrzostw świata do lat 21. Kto wygrał mecz Polska - Algieria? Jaki był wynik meczu polskich siatkarek?

Polska - Algieria. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?
fot. FIVB
Polska - Algieria. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?

Czas na kolejny mecz młodych polskich siatkarek podczas MŚ do lat 21. Tym razem reprezentantki Polski zmierzą się z Algierią w ramach rywalizacji w fazie grupowej.

 

ZOBACZ TAKŻE: Skra Bełchatów ogłosiła! Rekordzista reprezentacji Polski zagra tam w przyszłym sezonie

 

Za polskimi siatkarkami trzy mecze fazy grupowej. W pierwszej kolejce Biało-Czerwone ograły rówieśniczki z Egiptu, natomiast w drugiej serii gier Turczynki. W obu przypadkach Polki wygrały do zera.

 

W trzeciej kolejce młode polskie siatkarki zanotowały pierwszą porażkę, przegrywając po tie-breaku z Włoszkami.

 

W kolejnych spotkaniach grupy C polskie siatkarki zmierzą się z właśnie kadrą Algierii (11 sierpnia) oraz następnie z drużyną Czech (12 sierpnia). Miejsce w czołowej czwórce tabeli pozwoli im awansować do 1/8 finału.

Polska - Algieria. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarek Polska - Algieria poznamy w poniedziałek 11 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Algieria, przekonamy się w godzinach południowych polskiego czasu - start spotkania o godzinie 11.00.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
REPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Alan Souza - najlepsze akcje w meczu Brazylia - Słowenia
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 