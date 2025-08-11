Czas na kolejny mecz młodych polskich siatkarek podczas MŚ do lat 21. Tym razem reprezentantki Polski zmierzą się z Algierią w ramach rywalizacji w fazie grupowej.

Za polskimi siatkarkami trzy mecze fazy grupowej. W pierwszej kolejce Biało-Czerwone ograły rówieśniczki z Egiptu, natomiast w drugiej serii gier Turczynki. W obu przypadkach Polki wygrały do zera.

W trzeciej kolejce młode polskie siatkarki zanotowały pierwszą porażkę, przegrywając po tie-breaku z Włoszkami.

W kolejnych spotkaniach grupy C polskie siatkarki zmierzą się z właśnie kadrą Algierii (11 sierpnia) oraz następnie z drużyną Czech (12 sierpnia). Miejsce w czołowej czwórce tabeli pozwoli im awansować do 1/8 finału.

Polska - Algieria. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarek Polska - Algieria poznamy w poniedziałek 11 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Algieria, przekonamy się w godzinach południowych polskiego czasu - start spotkania o godzinie 11.00.

