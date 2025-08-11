Czas na kolejny mecz młodych polskich siatkarek podczas MŚ do lat 21. Tym razem reprezentantki Polski zmierzą się z Czechami w ramach rywalizacji w fazie grupowej.

Za polskimi siatkarkami cztery mecze fazy grupowej. W pierwszej kolejce Biało-Czerwone ograły rówieśniczki z Egiptu, natomiast w drugiej serii gier Turczynki. W obu przypadkach Polki wygrały do zera.

W trzeciej kolejce młode polskie siatkarki zanotowały pierwszą porażkę, przegrywając po tie-breaku z Włoszkami. W czwartej serii gier ograły Algierię 3:0.

Będzie to ostatnie spotkanie polskich siatkarek w fazie grupowej.

Polska - Czechy. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarek Polska - Czechy poznamy we wtorek 12 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Czechy, przekonamy się w godzinach południowych polskiego czasu - start spotkania o godzinie 11.00.

PAP