Polska - Czechy. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?
Polska - Czechy to kolejne spotkanie polskich siatkarek podczas mistrzostw świata do lat 21. Kto wygrał mecz Polska - Czechy? Jaki był wynik meczu polskich siatkarek?
Czas na kolejny mecz młodych polskich siatkarek podczas MŚ do lat 21. Tym razem reprezentantki Polski zmierzą się z Czechami w ramach rywalizacji w fazie grupowej.
Za polskimi siatkarkami cztery mecze fazy grupowej. W pierwszej kolejce Biało-Czerwone ograły rówieśniczki z Egiptu, natomiast w drugiej serii gier Turczynki. W obu przypadkach Polki wygrały do zera.
W trzeciej kolejce młode polskie siatkarki zanotowały pierwszą porażkę, przegrywając po tie-breaku z Włoszkami. W czwartej serii gier ograły Algierię 3:0.
Będzie to ostatnie spotkanie polskich siatkarek w fazie grupowej.
Polska - Czechy. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?
Wynik meczu siatkarek Polska - Czechy poznamy we wtorek 12 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Czechy, przekonamy się w godzinach południowych polskiego czasu - start spotkania o godzinie 11.00.Przejdź na Polsatsport.pl