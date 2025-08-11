Wieczysta fenomenalnie weszła w nowy sezon. Tegoroczny beniaminek w trzech spotkaniach zwyciężył dwukrotnie oraz zanotował jeden remis.

Zespół z Niepołomic o wiele gorzej znosi początek nowego sezonu, póki co w każdym z rozegranych spotkań zespół musiał zadowolić się remisem.

Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Puszcza Niepołomice - Wieczysta Kraków na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

KJ, Polsat Sport