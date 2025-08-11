Betclic 1. Liga: Puszcza Niepołomice - Wieczysta Kraków na żywo. Relacja live i wynik online

Piłka nożna

Puszcza Niepołomice kontra Wieczysta Kraków to spotkanie czwartej kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Puszcza - Wieczysta na Polsatsport.pl.

Wieczysta fenomenalnie weszła w nowy sezon. Tegoroczny beniaminek w trzech spotkaniach zwyciężył dwukrotnie oraz zanotował jeden remis.

 

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdor odchodzi z Legii! Przeniesie się do mocnej europejskiej ligi

 

Zespół z Niepołomic o wiele gorzej znosi początek nowego sezonu, póki co w każdym z rozegranych spotkań zespół musiał zadowolić się remisem.

 

Jak będzie tym razem? 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Puszcza Niepołomice - Wieczysta Kraków na Polsatsport.pl. Początek o 19:00. 

KJ, Polsat Sport
1 LIGABETCLIC 1 LIGABETCLIC 1 LIGA 2025/26PIŁKA NOŻNAPUSZCZA NIEPOŁOMICEWIECZYSTA KRAKÓW

