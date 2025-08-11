Reprezentacja Polski z nowym selekcjonerem! Ma przygotować kadrę na mistrzostwa Europy

Sobolewski to były piłkarz i reprezentant Polski. Swoje pierwsze kroki stawiał w Jagielloni. Następnie reprezentował barwy Wisły Płock, Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski oraz Wisły Kraków - z którą zdobył cztery mistrzostwa kraju. Karierę zakończył natomiast w Górniku Zabrze.

ZOBACZ TAKŻE: UEFA nie dopuściła klubu do Ligi Europy. To już przesądzone, znamy powód

Był również powoływany do kadry narodowej, w której rozegrał 32 spotkania. W debiutanckim spotkaniu przeciwko Estonii w 2003 roku zdobył swoją jedyną bramkę dla Biało-Czerwonych.

Karierę trenerską rozpoczął w Wiśle Kraków - najpierw jako asystent, a następnie jako pierwszy szkoleniowiec. Później prowadził także Wisłę Płock oraz Odrę Opole. Teraz jego zadaniem będzie przygotowanie kadry do lat 18 na przyszłoroczne kwalifikacje mistrzostw Europy.

"11 sierpnia 2025 roku, decyzją zarządu PZPN, Radosław Sobolewski został selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 18. Trener będzie przygotowywał zespół do rozpoczynających się w przyszłym roku kwalifikacji do mistrzostw Europy U-19 2027" - napisano w oficjalnym komunikacie na stronie PZPN.