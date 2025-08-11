Sensacja goni sensację! Gwiazdy wyrzucone z turnieju, pogrom faworytek

Podczas turnieju w Cincinnati nie brakuje zaskoczeń. Pomimo że jest to dopiero druga runda zmagań w Stanach Zjednoczonych, to z turniejem pożegnały się już Switolina, Noskova oraz Kenin.

Ukrainka, plasująca się na 10. miejscu w rankingu WTA, po wyrównanym starciu przegrała z 80. w zestawieniu Barborą Krejcikovą. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:2 (6:2, 4:6, 3:6).

W innym spotkaniu Linda Noskova okazała się gorsza od Ivy Jović. 17-latka zaczyna wyrastać na przyszłą gwiazdę tenisa. O jej talencie boleśnie przekonała się Czeszka. Noskova pierwszego seta przegrała wynikiem 3:6, a następnie w drugim młoda Amerykanka zdemolowała faworytkę, nie oddając jej nawet jednego gema. Wynik końcowy tej rywalizacji to 0:2 (3:6, 0:6).

Tego samego dnia z turnieju odpadła również Sofia Kenin. Tenisistka była ogromną faworytką w starciu z Francuzką Warwarą Graczewą. Warto zaznaczyć, że do tego grała w swoim rodzimym kraju. Pierwszy set padł łupem Amerykanki po tie-breaku, ale w kolejnych setach bezapelacyjnie lepsza okazała się francuska tenisistka. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:2 (7:6, 3:6, 3:6).

KJ, Polsat Sport