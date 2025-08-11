Surowe przepisy zbierają żniwo. Kilkunastu zawodników niedopuszczonych do startu
Do zawodów Letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Courchevel z powodów regulaminowych nie dopuszczono 14 zawodników. Wśród nich była Pola Bełtowska. Dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile uważa, że liczba dyskwalifikacji spadnie z biegiem czasu, gdy ekipy dostosują się do nowych wytycznych.
Wpływ kombinezonu na wynik skoczka jest bardzo duży. Większy rozmiar stroju sprawia, że zwiększa się powierzchnia nośna, która pozytywnie wpływa na długość lotu.
Na początku marca podczas mistrzostw świata w Trondheim doszło do skandalu, gdy wyszło na jaw, że Norwegowie oszukiwali przy kombinezonach. Marius Lindvik i inni czołowi norwescy skoczkowie zostali zawieszeni do końca sezonu zimowego. Zostali jednak dopuszczeni do rywalizacji podczas LGP. Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardu (FIS) nie wyklucza jednak wobec nich kolejnych sankcji.
W piątek po kontroli sprzętu do rywalizacji w Courchevel nie dopuszczono dziewięciu mężczyzn i pięciu kobiet. Wśród nich było aż pięcioro reprezentantów USA oraz Norweg Kristoffer Eriksen Sundal, który był uczestnikiem afery w Trondheim i został zawieszony w Pucharze Świata. Kolejni zostali wykluczeni w trakcie zawodów.
Pertile uważa, że nikt nie próbował oszukiwać przed zawodami w Courchevel, a duża liczba dyskwalifikacji to naturalny skutek zaostrzenia przepisów po norweskim skandalu.
- Dyskwalifikacji będzie mniej, gdy drużyny przyzwyczają się do nowych przepisów. Produkcja specjalistycznego sprzętu do skoków narciarskich to dość skomplikowana sprawa – przekonywał działacz FIS.
- To zupełnie normalne, że drużyny potrzebują trochę czasu na dostosowanie się do nowej sytuacji po tak kompleksowych zmianach w przepisach dotyczących sprzętu. Niektórzy radzą sobie z tym od razu, inni na początku mają trudności. Te dyskwalifikacje były ewidentnie wynikiem niedociągnięć technicznych. Nie ma żadnych oznak złej woli ze strony drużyn – tłumaczył Pertile.
Włoch zadeklarował, że kontrolerzy nadal będzie rygorystycznie sprawdzać sprzęt przez cały sezon olimpijski, ale spodziewa się, że przed kolejnymi zawodami więcej skoczków pozytywnie przejdzie kontrolę kombinezonu.
- Zespoły wiedzą, że mają nasze pełne wsparcie i spodziewamy się, że liczba dyskwalifikacji znacznie spadnie w kolejnych tygodniach. Będziemy rygorystycznie i precyzyjnie kontrolować sprzęt przez cały sezon. Nie ma miejsca na wyjątki – podkreślił Pertile.
Po zawodach w Courchevel w kalendarzu Letniej GP są konkursy w Wiśle (16-17 sierpnia), Rasnovie (13-14 września), Predazzo (18-21 września), Hinzenbach (18-19 października) i Klingenthal (25-26 października). Natomiast sezon Pucharu Świata rozpocznie się 21 listopada w Lillehammer.