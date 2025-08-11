The World Games 2025. Plan transmisji na wtorek 12.08. Transmisja TV i stream online
Nadeszła pora na siódmy dzień zmagań podczas World Games 2025. Poniżej plan transmisji zarówno telewizyjnych, jak i internetowych na wtorek 12 sierpnia.
The World Games to impreza obejmująca sporty, które nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów jest Chengdu. Rywalizacja oficjalnie rozpoczęła się 7 sierpnia, jednak zmagania w ramach niektórych dyscyplin wystartowały dzień wcześniej.
Ostatni dzień World Games zaplanowano na 17 sierpnia.
W poprzedniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.
Plan transmisji The World Games na wtorek, 12 sierpnia:
Speed skating road - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (1.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Łucznictwo - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Bilard - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Fistball - Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go (2.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Flying disc - Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Ju-jitsu - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3.55) - transmisja internetowa TUTAJ.
Kickboxing - Polsat Sport 1, Polsatsport.pl (4.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Parkour - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7.10) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Łucznictwo - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Korfball - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Piłka ręczna plażowa - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (8.20) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Squash - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (8.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Flying disc - Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (9.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Kickboxing - Polsat Sport 1, Polsatsport.pl (9.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Kickboxing - Polsat Sport Premium 2, Polsatsport.pl (10.50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Bilard - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Wushu - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (12.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Wushu - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (14.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Studio show - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (16.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.