Nadeszła pora na siódmy dzień zmagań podczas World Games 2025. Poniżej plan transmisji zarówno telewizyjnych, jak i internetowych na wtorek 12 sierpnia.

Trwają World Games 2025.

The World Games to impreza obejmująca sporty, które nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów jest Chengdu. Rywalizacja oficjalnie rozpoczęła się 7 sierpnia, jednak zmagania w ramach niektórych dyscyplin wystartowały dzień wcześniej.

 

Ostatni dzień World Games zaplanowano na 17 sierpnia.

 

W poprzedniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.

 

Plan transmisji The World Games na wtorek, 12 sierpnia:

 

Speed skating road - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (1.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Łucznictwo - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Bilard - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Fistball - Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go (2.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ

 

Flying disc  - Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Ju-jitsu - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3.55) - transmisja internetowa TUTAJ.


Kickboxing - Polsat Sport 1, Polsatsport.pl (4.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Parkour - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7.10) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Łucznictwo - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Korfball - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ

 

Piłka ręczna plażowa - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (8.20) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Squash - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (8.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Flying disc - Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (9.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Kickboxing - Polsat Sport 1, Polsatsport.pl (9.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Kickboxing - Polsat Sport Premium 2, Polsatsport.pl (10.50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Bilard - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Wushu - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (12.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Wushu - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (14.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Studio show - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (16.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

