UEFA nie dopuściła klubu do Ligi Europy. To już przesądzone, znamy powód

Londyński klub do Ligi Europy zakwalifikował się dzięki triumfowi w Pucharze Anglii. Europejska Unia Piłkarska zdecydowała jednak, że zamiast tego zagra w Lidze Konferencji, a powodem są przepisy związane z potencjalnym konfliktem interesów właścicieli klubów. Amerykański przedsiębiorca John Textor, który posiada 43 procent udziałów w Crystal Palace, jest właścicielem innej ekipy zakwalifikowanej do LE - Olympique Lyon.

CAS poinformował, że arbitrzy oddalili wniosek angielskiego zespołu, który domagał się przywrócenia do Ligi Europy. Ekipa Palace nie dotrzymała wyznaczonego przez UEFA na marzec terminu rozwiązanie problemu właścicielskiego, a w momencie rozpatrywania sprawy przez piłkarską federację Textor był - według CAS - osobą mającą decydujący wpływ na oba kluby.

Oznacza to, że Crystal Palace, który w niedzielę sięgnął po Tarczę Wspólnoty pokonując w rzutach karnych mistrza kraju - Liverpool, musi wystąpić w czwartej, decydującej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Przysługujące Anglii miejsce w LE zajmie drużyna Nottingham Forest, która - podobnie jak Olympique Lyon - rozpocznie zmagania od fazy zasadniczej (ligowej).

Olympique Lyon również ma swoje problemy. Latem z powodu nieprawidłowości finansowych został zdegradowany na zaplecze francuskiej ekstraklasy. Ważyły się też losy występu klubu w europejskich pucharach, ale UEFA ostatecznie pozytywnie rozpatrzyła zgłoszenie tego klubu do międzynarodowych rozgrywek.

AK, PAP