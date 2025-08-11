Wieszczą powrót Schumachera. Jest chętny zespół

Obaj są doświadczonymi dziennikarzami motoryzacyjnymi, związanymi z F1 od wielu lat. Na ich liście znalazł się syn siedmiokrotnego mistrza świata Michaela Schumachera - Mick, ale on w pierwszym sezonie startów ma być kierowcą rezerwowym.

Perez i Bottas są obecnie - w opinii fachowców - najbardziej doświadczonymi, wolnymi kierowcami na rynku F1.

Perez przez cztery lata był zawodnikiem Red Bulla, pod koniec 2024 roku w zespole zastąpił go Liam Lawson. Po dwóch weekendach wyścigowych Nowozelandczyk został zastąpiony przez Japończyka Yukiego Tsunodę. Oprócz czteroletniego okresu w zespole Milton Keynes, Perez jeździł wcześniej dla Saubera, McLarena i Force India po debiucie w 2011 roku.

35-latek nie kryje, że chce wrócić do F1. W czasie swojej 14-letniej kariery wygrał sześć wyścigów, trzy razy zdobył pole position, wywalczył 39 miejsc na podium.

Bottas zadebiutował w Formule 1 w 2013 roku w barwach Williamsa, po tym jak od 2010 roku pełnił funkcję kierowcy testowego i rezerwowego w zespole z Grove. W 2017 roku przeniósł się do Mercedesa na pięcioletni, udany okres w zespole Brackley, gdzie jeździł u boku siedmiokrotnego mistrza świata Lewisa Hamiltona. W 2021 roku Bottas dołączył do Alfa Romeo/Sauber, gdzie spędził trzy sezony.

Obecnie 35-latek obecnie pełni funkcję kierowcy rezerwowego Mercedesa. Szef zespołu, Toto Wolff uważa, że Fin jest najlepszym kandydatem na angaż do Cadillaca.

Schumacher Jr. startował już w ekipie Haas w latach 2021 i 2022 roku, później przeniósł się do Mercedesa, gdzie w 2023 i 2024 roku pełnił funkcję kierowcy rezerwowego. Obecnie ściga się w mistrzostwach świata długodystansowych (WEC) w barwach Alpine. Zdaniem Hinchliffe'a jest dobrym kandydatem, gdyż jako jedyny utrzymywał "ostre tempo" dzięki startom w WEC.

JŻ, PAP