Rosjanka ma za sobą przeciętny turniej w Montrealu, w którym odpadła z wyżej notowaną Eliną Switoliną. Na Wimbledonie Kalinska pożegnała się z turniejem już w drugiej rundzie. Po zaciętym spotkaniu musiała uznać wyższość Clary Tauson.

Anisimova dotarła do finału tegorocznego Wimbledonu. Pokonując po drodze między innymi liderkę światowego rankingu - Arynę Sabalenkę. W finałowym meczu żadnych szans nie dała jej Iga Świątek, która wygrała to spotkanie bez straty gema.

Obie tenisistki rywalizowały między sobą tylko raz. Wówczas lepsza okazała się Amerykanka.

AK, Polsat Sport