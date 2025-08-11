WTA w Cincinnati: Anna Kalinska - Amanda Anisimova. Relacja live i wynik na żywo

Anna Kalinska zmierzy się z Amandą Anisimovą w ramach 1/16 finału turnieju WTA w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo meczu Anna Kalinska - Amanda Anisimova na Polsatsport.pl.

Rosjanka ma za sobą przeciętny turniej w Montrealu, w którym odpadła z wyżej notowaną Eliną Switoliną. Na Wimbledonie Kalinska pożegnała się z turniejem już w drugiej rundzie. Po zaciętym spotkaniu musiała uznać wyższość Clary Tauson.

 

Anisimova dotarła do finału tegorocznego Wimbledonu. Pokonując po drodze między innymi liderkę światowego rankingu - Arynę Sabalenkę. W finałowym meczu żadnych szans nie dała jej Iga Świątek, która wygrała to spotkanie bez straty gema.

 

Obie tenisistki rywalizowały między sobą tylko raz. Wówczas lepsza okazała się Amerykanka. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Anna Kalinskaja - Amanda Anisimova na Polsatsport.pl

