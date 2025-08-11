Zarówno Linette jak i Pegula to zawodniczki rozstawione - Amerykanka z numerem "4", a Polka z "31". Obie w pierwszej rundzie otrzymały zatem wolny los.

W poprzednim spotkaniu poznanianka wygrała z Rebeccą Sramkovą. W pierwszym secie miała spore problemy, ale w drugim zupełnie zdominowała rywalkę i rozstrzygnęła mecz wynikiem 7:5, 6:0. Pegula z kolei triumfowała nad Kimberly Birrell 6:4, 6:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Jessica Pegula na Polsatsport.pl.