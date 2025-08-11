WTA w Cincinnati: Magda Linette - Jessica Pegula. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Magda Linette kontra Jessica Pegula to spotkanie trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Jessica Pegula na Polsatsport.pl.

Zarówno Linette jak i Pegula to zawodniczki rozstawione - Amerykanka z numerem "4", a Polka z "31". Obie w pierwszej rundzie otrzymały zatem wolny los. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja goni sensację! Gwiazdy wyrzucone z turnieju, pogrom faworytek

 

W poprzednim spotkaniu poznanianka wygrała z Rebeccą Sramkovą. W pierwszym secie miała spore problemy, ale w drugim zupełnie zdominowała rywalkę i rozstrzygnęła mecz wynikiem 7:5, 6:0. Pegula z kolei triumfowała nad Kimberly Birrell 6:4, 6:3.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Jessica Pegula na Polsatsport.pl.

Przejdź na Polsatsport.pl
MAGDA LINETTETENISTURNIEJE ATP I WTA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 