Złoto dzień po dniu! Malina nie do zatrzymania na The World Games!

Męskie zmagania we freedivingu na The World Games w Chengdu zostały zdominowane przez Mateusza Malinę. W niedzielę Polak zdobył pierwszy złoty medal w nurkowaniu dynamicznym bez płetw.

ZOBACZ TAKŻE: Kontrowersja w finale World Games. Polka okradziona ze złotego medalu?



W poniedziałek Malina znów okazał się najlepszy. Tym razem w rywalizacji z płetwami, uzyskując wynik 310,5 m i sięgając po drugi triumf podczas imprezy w Chinach.

Podium uzupełnili odpowiednio Rosjanin występujący pod neutralną flagą Aleksiej Mołczanow (305,5 m) oraz Tajpejczyk Kai-Hsiang Chan (277 m).

Poniedziałkowy krążek Maliny jest już 11. wywalczonym przez reprezentację Polski na The World Games w Chengdu. Biało-Czerwoni łącznie na ten moment mają na swoim koncie pięć złot, cztery srebra oraz dwa brązy.

Klasyfikacja medalowa The World Games 2025 dostępna jest TUTAJ.