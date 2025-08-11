Złoto dzień po dniu! Malina nie do zatrzymania na The World Games!
Mateusz Malina z drugim złotym medalem The World Games we freedivingu! W niedzielę Polak był najlepszy w nurkowaniu dynamicznym bez płetw, natomiast w poniedziałek sięgnął po triumf z płetwami.
Męskie zmagania we freedivingu na The World Games w Chengdu zostały zdominowane przez Mateusza Malinę. W niedzielę Polak zdobył pierwszy złoty medal w nurkowaniu dynamicznym bez płetw.
W poniedziałek Malina znów okazał się najlepszy. Tym razem w rywalizacji z płetwami, uzyskując wynik 310,5 m i sięgając po drugi triumf podczas imprezy w Chinach.
Podium uzupełnili odpowiednio Rosjanin występujący pod neutralną flagą Aleksiej Mołczanow (305,5 m) oraz Tajpejczyk Kai-Hsiang Chan (277 m).
Poniedziałkowy krążek Maliny jest już 11. wywalczonym przez reprezentację Polski na The World Games w Chengdu. Biało-Czerwoni łącznie na ten moment mają na swoim koncie pięć złot, cztery srebra oraz dwa brązy.
Klasyfikacja medalowa The World Games 2025 dostępna jest TUTAJ.