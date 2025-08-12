25 pytań na 25-lecie Polsatu Sport. Oddajemy głos Widzom!

Pozycja lidera rankingów oglądalności, najszersze portfolio transmitowanych dyscyplin, branżowe nagrody dla najlepszych dziennikarzy i za najlepszą realizację telewizyjną, a także sięgające wiele lat do przodu kontrakty na topowe rozgrywki spod znaku m.in. UEFA, FIVB, ATP czy Polskich Związków Sportowych. Tak prezentuje się bilans 25 lat istnienia Polsatu Sport, czyli najstarszego polskiego telewizyjnego kanału sportowego.

25 lat Polsatu Sport to jednocześnie ćwierć wieku historycznych wyczynów sportowych z udziałem polskich i zagranicznych gwiazd. To także wybitne pokolenie zawodników i zawodniczek, jacy zachwycali kolejne generacje kibiców, inspirując swoich następców wychowanych na transmisjach Polsatu Sport, by poszli w ich ślady.



Ćwierć wieku to także nasi wierni Widzowie. Dla Nich każdego dnia chcemy stawać się lepsi i dawać z siebie jeszcze więcej. Teraz natomiast pragniemy oddać Wam, Drodzy Widzowie, głos. Zapraszamy do wspólnej jubileuszowej zabawy - "25 pytań na 25-lecie Polsatu Sport".