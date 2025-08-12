63 miliony euro! PSG ma nowego obrońcę

- Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączam do Paris Saint-Germain, najlepszego klubu na świecie, z najlepszym projektem. Jestem tu, aby dać z siebie wszystko na boisku. Nie mogę się doczekać debiutu i spotkania z kibicami – powiedział Zabarny, który podpisał pięcioletni kontrakt.

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentacja Polski z nowym selekcjonerem! Ma przygotować kadrę na mistrzostwa Europy

Ukrainiec, 49-krotny reprezentant swojego kraju, był kluczowym elementem defensywy Bournemouth w zeszłym sezonie ligowym. Rozegrał 36 meczów, a zespół zajął dziewiąte miejsce i po raz pierwszy w historii osiągnął dodatni bilans bramkowy w rozgrywkach Premier League.

Kilka dni wcześniej mistrz Francji i triumfator Champions League pozyskał bramkarza Lucasa Chevaliera z Lille.

W środowy wieczór PSG zmierzy się ze zwycięzcą Ligi Europy Tottenhamem Hotspur w meczu o Superpuchar UEFA.

AK, PAP