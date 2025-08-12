63 miliony euro! PSG ma nowego obrońcę
Obrońca reprezentacji Ukrainy Illja Zabarny przeszedł z AFC Bournemouth do Paris Saint-Germain - ogłosił triumfator Ligi Mistrzów. Według mediów suma transferu wynosi 63 miliony euro plus bonusy. Niespełna 23-letni obrońca będzie pierwszym ukraińskim piłkarzem w historii tego klubu.
- Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączam do Paris Saint-Germain, najlepszego klubu na świecie, z najlepszym projektem. Jestem tu, aby dać z siebie wszystko na boisku. Nie mogę się doczekać debiutu i spotkania z kibicami – powiedział Zabarny, który podpisał pięcioletni kontrakt.
Ukrainiec, 49-krotny reprezentant swojego kraju, był kluczowym elementem defensywy Bournemouth w zeszłym sezonie ligowym. Rozegrał 36 meczów, a zespół zajął dziewiąte miejsce i po raz pierwszy w historii osiągnął dodatni bilans bramkowy w rozgrywkach Premier League.
Kilka dni wcześniej mistrz Francji i triumfator Champions League pozyskał bramkarza Lucasa Chevaliera z Lille.
W środowy wieczór PSG zmierzy się ze zwycięzcą Ligi Europy Tottenhamem Hotspur w meczu o Superpuchar UEFA.