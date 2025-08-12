Apel Szczęsnego przyniósł skutek! 27 września walka o mistrzowski pas na Babilon MMA 54

23-letni Szczęsny (Ankos MMA / Top Team Częstochowa) to wychowanek Babilon MMA, który objawia się ostatnio jako prawdziwy król nokautu. „Krynio” ma na koncie kapitalną serię 4 zwycięstw przez nokaut w 1. rundzie, a jego viralowy apel do włodarzy Babilonu uzyskał ogromne poparcie kibiców. Tomasz Babiloński i Artur Gwóźdź postanowili przychylić się do tej prośby i postawili naprzeciw Szczęsnego doświadczonego weterana i lokalną legendę – Rafała Błachutę. Ten wrócił niedawno do Babilon MMA w efektownym stylu, poddając Roberta Maciejowskiego na lipcowej gali w Międzyzdrojach.

– Krystian Szczęsny jest wychowankiem Babilon MMA. Obserwujemy jego rozwój od samego początku, niewątpliwie to wielki talent. Cztery zwycięstwa w pierwszej rundzie zapewniły mu walkę o pas – mówi Artur Gwóźdź, matchmaker Babilon MMA i szef grupy managerskiej Artnox Fight Sport. – Z kolei Rafał Błachuta wrócił do nas po latach i ostatnio wygrał w świetnym stylu. Obaj mają długie serie zwycięstw, obaj mają wiernych kibiców, a to jest sól tego sportu. Mistrzowski pas w tej wadze jest od dawna wolny, więc pora wyłonić nowego czempiona. Gala i walka wieczoru zapowiadają się znakomicie!

Nie tylko walka o pas!

Kibice mogą liczyć na więcej ciekawych starć w Grudziądzu. Na Babilon MMA 54 do klatki powrócą m.in. Przemysław „Polish Bear” Mysiala (93 kg), Jacek Kujtkowski (120 kg), Yehor Oliinyk (93 kg) czy Kamil Woźny (84 kg). Nie zabraknie też popularnych lokalnych fighterów. Kolejne zestawienia i pełna karta walk będą sukcesywnie ogłaszane w mediach społecznościowych Babilon MMA.

Informacja prasowa